На санаторий Минобороны России в Подмосковье упал беспилотник — Telegram-каналы 13 июня, 22:21 Марфинский санаторий в Подмосковье на территории страны-агрессора (Фото:planetofhotels.com)

На санаторий министерства обороны страны-агрессора России в Подмосковье 11 июня упал дрон с камерой, утверждает пропагандистский Telegram-канал Shot.

По версии Shot, охранник санатория Марфинский в Мытищах вечером обходил территорию и «увидел летящий в небе квадрокоптер, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю». Канал утверждает, что беспилотник был серым, размером 20×10 см с четырьмя складывающимися винтами и камерой. Его «изъяли для изучения» и пытаются найти оператора.



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9 июня неизвестный беспилотник упал в российском Воронеже — пропагандисты заявляли, что он врезался в многоэтажку.

Утром 30 мая неизвестные беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.



Инфографика: NV

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.