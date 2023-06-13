На санаторий Минобороны России в Подмосковье упал беспилотник — Telegram-каналы

13 июня, 22:21
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Марфинский санаторий в Подмосковье на территории страны-агрессора (Фото:planetofhotels.com)

Марфинский санаторий в Подмосковье на территории страны-агрессора (Фото:planetofhotels.com)

На санаторий министерства обороны страны-агрессора России в Подмосковье 11 июня упал дрон с камерой, утверждает пропагандистский Telegram-канал Shot.

По версии Shot, охранник санатория Марфинский в Мытищах вечером обходил территорию и «увидел летящий в небе квадрокоптер, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю». Канал утверждает, что беспилотник был серым, размером 20×10 см с четырьмя складывающимися винтами и камерой. Его «изъяли для изучения» и пытаются найти оператора.

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9 июня неизвестный беспилотник упал в российском Воронеже — пропагандисты заявляли, что он врезался в многоэтажку.

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Утром 30 мая неизвестные беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

Инфографика: NV

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Беспилотники Подмосковье Война России против Украины беспилотники в Москве

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