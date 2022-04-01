Через несколько дней после взрыва. В российском Белгороде вспыхнула нефтебаза 1 апреля, 07:03 Цей матеріал також доступний українською Пылает нефтебаза в Белгороде (Фото:operativnoZSU)

В российском Белгороде у границы с Украиной вспыхнула нефтебаза.

Об этом сообщает официальный канал Верховной Рады.

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Во вторник поздно вечером, 29 марта, в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. РосСМИ сообщают, что были ранены четыре военнослужащих РФ.

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Как сообщало РИА Новости, причиной взрывов под Белгородом мог стать человеческий фактор.

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