В Белгороде прогремел взрыв, местные говорят о «бавовне» вблизи вокзала 24 мая, 00:26 Также неизвестный БПЛА сбросил взрывчатку на проезжую часть (Фото:Блетгород/Телеграм)

В ночь на среду, 24 мая, в российском Белгороде прогремело несколько взрывов. Власти региона заявили об очередной атаке БПЛА.

В частности, в местных пабликах сообщается о взрывах и столбе дыма в центре города вблизи железнодорожного вокзала.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что неизвестный БПЛА сбросил взрывчатку на проезжую часть.

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Накануне легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.