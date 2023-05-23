«Гражданская война в РФ неизбежна». Российские повстанцы могут держать оборону и месяц — интервью NV с Игалем Левиным

23 мая, 21:44
NV Премиум
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Подпись фото в соцсетях: РДК тем временем в БНР (Фото:t.me/rdkchatchat)

Подпись фото в соцсетях: РДК тем временем в БНР (Фото:t.me/rdkchatchat)

Автор: Алексей Тарасов

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV проанализировал действия российских добровольцев в Белгородской области и пришел к выводу, что пиком этих событий будет гражданская война, что неизбежно.

 — Хочу с вами поговорить о том, что происходит в Белгородской области. Как вам этот движ, как вы его оцениваете?

— Война пришла к ним туда, домой, это было ожидаемо. Кто сеет ветер — пожинает бурю. Нет ничего такого удивительного.

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— Это определенный тест российской системы, в том числе и силовой: как они могут отвечать, реагировать на подобные вызовы. Как они проходят этот тест?

Теги:   Интервью NV Белгородская область Курск Белгород Брянская область Радио NV Война России против Украины распад России гражданская война в России русский добровольческий корпус легион свобода россии

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