В Беларуси боевые вертолеты перебросили ближе к границе с Украиной — Беларускі Гаюн 19 января, 22:24 Вертолет Ми-8 (Фото:Dmitry Terekhov via Wikipedia)

В четверг, 19 января, россияне и белорусы перебросили свои боевые вертолеты из центральной части РБ в южную.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

В сообщении говорится, что увеличение такой активности в Беларуси сегодня наблюдалось с самого утра. В частности, вертолеты ВВС РБ и ВКС РФ вылетали с аэродрома Мачулищи (Минский район) и направлялись в Брестскую область, которая граничит с Украиной.

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Вертолеты взлетали в период с 08:25 по 10:56 и отправились на:

Аэродром Барановичи — прибыли два вертолета: Ми-8 ВВС РБ и один вертолет ВКС РФ.

Аэродром Осовцы (Дрогичинский район, Брестской обл.) — прибыли четыре вертолета Ми-24 ВВС РБ.

Аэродром Лунинец — прибыло 11 вертолетов ВКС РФ.

При этом один белорусский Ми-8 вернулся из Барановичей на Мачулищи.

Инфографика: Беларускі Гаюн

Около 10:15 утра 19 января во всех областях Украины началась воздушная тревога, она продолжалась около полутора часов. Тревога была связана со взлетом российских МиГ-31 и самолета-разведчика с аэродрома Мачулищи в Беларуси.

Позже стало известно, что у одного из истребителей загорелся двигатель, местные жители услышали сильный взрыв.

