Террор с воздуха. Чем опасны авиационные учения Беларуси с РФ и почему взлеты из Мачулищей — это тревога для всей Украины 13 января, 07:38 Эксклюзив NV Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50 используется для противодействия украинской авиации, а также отслеживает местонахождение сил ПВО и скопления бронетанковой техники, считает военный эксперт Алексей Мельник (Фото:Maxim Maksimov via Wiki)

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, размышляет над тем, что может стоять за совместными беларусско-российскими авиационными учениями

После того как Министерство обороны Беларуси официально объявило о проведении с 16 января по 1 февраля совместных с Россией летно-тактических авиационных учений, на белорусские аэродромы полетели первые вертолеты, в том числе многоцелевые Ми-8 и ударные Ми-24. Согласно официальным данным, предполагается, что во время этих учений будут задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

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В ответ на это заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что под видом проведения учений Россия наращивает авиационную группировку на территории Беларуси. Учитывая это, по мнению генерала, растет угроза нанесения авиационных ударов и применения иранских дронов по Украине из воздушного пространства Беларуси. Приблизительно тоже самое сообщила и спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, она добавила, что ВСУ фиксируют подготовку России к новой атаке, и на этот раз россияне могут использовать смешанную тактику.

О том, что могут означать совместные беларусско-российские авиаучения, а также, какие цели пытается выявить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50, периодически взлетающий с беларусского аэродрома Мачулищи вместе с носителем гиперзвуковой ракеты Кинжал истребителем МиГ-31К, NV расспросил содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника.

— По вашему мнению, что могут означать анонсированные Беларусью совместные с РФ летно-тактические авиационные учения?

— На сегодняшний день большинство оценок из источников, которым я доверяю, склоняются к тому, что, скорее всего, там происходят преимущественно демонстрационные действия, основная цель которых создать иллюзию, что Беларусь в ближайшее время может стать одним из основных направлений ожидаемого наступления России. И пример этих учений свидетельствует в пользу такой версии. Количество задействованных в учениях летательных аппаратов в другое время просто прошло бы незамеченным и никто на это не обратил бы внимания. Дело в том, что один или два десятка вертолетов не делают погоды, если за ними нет сухопутной компоненты — пехоты и бронетехники.

Кроме того, заслуживает внимания и оценка информационного пространства нашими беларусскими коллегами. В частности, они обращают внимание на демонстративную публичность и на чрезмерное освещение в официальных средствах информации этих совместных военных учений или других российско-беларусских мероприятий. И если раньше за любую такую информацию, фотографии или сообщения, перехваченные КГБ Беларуси, очень жестко наказывали, то на сегодняшний день сама официальная власть пытается придать этому как можно больше публичности. Таким образом, это еще один аргумент в поддержку тезиса, что, скорее всего, это демонстрационные мероприятия.

Но хочу отметить, что это оценка того, что происходит по состоянию на сегодняшний день и, возможно, на очень короткую перспективу. И хотя риск масштабного наступления со стороны Беларуси в настоящее время оценивается как очень низкий, это не говорит об уменьшении угрозы с территории Беларуси.

— Кроме вертолетов, какие еще летательные аппараты могут быть задействованы в этих учениях? Могут ли там быть самолеты стратегической авиации, наносящие массированные ракетные удары по Украине?