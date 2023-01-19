Российские истребители МиГ-31 в Беларуси сегодня взлетали с ракетами Кинжал — видео

19 января, 16:01
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Из-за взлетов российских МиГ-31 19 января в Украине объявляли воздушную тревогу, истребители были с ракетами Кинжал (Фото:Скриншот видео ВоенТВ)

Из-за взлетов российских МиГ-31 19 января в Украине объявляли воздушную тревогу, истребители были с ракетами Кинжал (Фото:Скриншот видео ВоенТВ)

В четверг, 19 января, российские истребители МиГ-31 взлетали в Беларуси с ракетами Кинжал. Из-за этого по всей Украине объявляли воздушную тревогу.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное телеканалом ВоенТВ Беларуси.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, российские истребили действительно производили взлеты вместе с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал.

Видео дня

Там добавили, что на видео специально «замазаны» бортовые номера МиГов.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1616067233679314945?s=20&t=OhsjByHFKFFdmnITmV01yg

Около 10:15 утра 19 января во всех областях Украины началась воздушная тревога, она продолжалась около полутора часов. Тревога была связана со взлетом российских МиГ-31 и самолета-разведчика с аэродрома Мачулищи в Беларуси.

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Позже стало известно, что у одного из истребителей загорелся двигатель, местные жители услышали сильный взрыв.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Истребители Ракета Миг-31 Война России против Украины

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