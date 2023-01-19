Российские истребители МиГ-31 в Беларуси сегодня взлетали с ракетами Кинжал — видео
Из-за взлетов российских МиГ-31 19 января в Украине объявляли воздушную тревогу, истребители были с ракетами Кинжал (Фото:Скриншот видео ВоенТВ)
В четверг, 19 января, российские истребители МиГ-31 взлетали в Беларуси с ракетами Кинжал. Из-за этого по всей Украине объявляли воздушную тревогу.
Об этом свидетельствует видео, обнародованное телеканалом ВоенТВ Беларуси.
Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, российские истребили действительно производили взлеты вместе с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал.
Там добавили, что на видео специально «замазаны» бортовые номера МиГов.
Около 10:15 утра 19 января во всех областях Украины началась воздушная тревога, она продолжалась около полутора часов. Тревога была связана со взлетом российских МиГ-31 и самолета-разведчика с аэродрома Мачулищи в Беларуси.
Позже стало известно, что у одного из истребителей загорелся двигатель, местные жители услышали сильный взрыв.