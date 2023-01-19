По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в Беларуси взлетели МиГ-31

19 января, 10:19
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В Беларуси взлетели российские МиГ-31, потенциальные носители ракет Кинжал (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

В Беларуси взлетели российские МиГ-31, потенциальные носители ракет Кинжал (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Утром в четверг, 19 января, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Вероятно, это связано со взлетом российской военной авиации в Беларуси.

Как сообщает Беларускі Гаюн, с аэродрома Мачулищи взлетели два российских истребителя МиГ-31К, они являются потенциальными носителями ракет Кинжал.

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Также зафиксирован взлет самолета -разведчика А-50У.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Мониторинговая группа уточнила, что в Беларуси начался второй этап совместных с РФ авиационных учений, подразделения приступили к выполнению задач.

Авиаучения группировки войск РФ и Беларуси проходят с 16 января по 1 февраля.

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В Киевской городской военной администрации отмечали, что повторное нападение на Киев со стороны Беларуси может произойти в будущем, но эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу для столицы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога

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