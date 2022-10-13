Макрон пригрозил диктатору Лукашенко проблемами в случае открытого вторжения из Беларуси в Украину
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что белорусского диктатора Александра Лукашенко ждут проблемы в случае открытого вторжения из Беларуси в Украину.
Об этом сообщает France 2.
«Если Лукашенко решит еще больше втянуться в эту войну, он сделает это вопреки видению значительной части своего народа. И он сделает это, взяв на себя ответственность, которая, я думаю, не пройдет без проблем для него», — заявил президент Франции.
Макрон также запустил, что диктатор может пойти на эскалацию конфликта.
«Я думаю, что это часть рисков», — заявил Макрон.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Беларусь предупредят о дополнительных санкциях в случае ее вступления в войну РФ против Украины.
Ранее Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.
Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию, чтобы исключить возможность провокаций.