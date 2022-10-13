Макрон пригрозил диктатору Лукашенко проблемами в случае открытого вторжения из Беларуси в Украину 13 октября, 03:14 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что белорусского диктатора Александра Лукашенко ждут проблемы в случае открытого вторжения из Беларуси в Украину.

Об этом сообщает France 2.

«Если Лукашенко решит еще больше втянуться в эту войну, он сделает это вопреки видению значительной части своего народа. И он сделает это, взяв на себя ответственность, которая, я думаю, не пройдет без проблем для него», — заявил президент Франции.

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Макрон также запустил, что диктатор может пойти на эскалацию конфликта.

«Я думаю, что это часть рисков», — заявил Макрон.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Беларусь предупредят о дополнительных санкциях в случае ее вступления в войну РФ против Украины.

Ранее Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию, чтобы исключить возможность провокаций.