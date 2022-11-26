Можно ли уничтожить Путина в бункере. Где находится диктатор и какое оружие достанет его даже под землей 26 ноября, 11:08 Эксклюзив НВ Несмотря на то, что российский диктатор может скрываться в бункере, у Запада есть оружие, которое может достать его и под землей (Фото:Коллаж НВ)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, объясняет, почему и в каких местах размещены подземные спецукрытия диктатора Владимира Путина, и размышляет над тем, каким оружием можно уничтожить такие бункеры

С начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин сразу стал реже появляться на публике. За девять месяцев у него были считанные публичные выступления и очные встречи с политическим истеблишментом, а для общения диктатор начал отдавать предпочтение формату видеосвязи. Политологи склоняются к мнению, что все это время Путин, который периодически угрожает миру применением ядерного оружия, находится в одном из секретных подземных бункеров, откуда и общается с внешним миром.

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НВ расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко о том, что сейчас известно о подземных укрытиях российского диктатора, кто там находится вместе с ним, а также каким оружием можно уничтожить такие бункеры.

— Что вам известно о бункерах Путина?

— Все помнят, когда весной 2020-го началась пандемия коронавируса, Путин фактически сразу ее испугался и отправился [в свою резиденцию] в Ново-Огарево, где расположен один из его бункеров. По сути, он больше года был именно в этом бункере и крайне редко из него выходил на какие-то публичные мероприятия или события, которые подстраивали именно под него. Уже тогда это указывало на то, какой он испуганный человек.

К тому же это первый бункер Путина, который можно было увидеть и понять, что там обустроена имитация кабинета [в ноябре 2020-го во время встречи Путина с Медведевым из-за того, что оператор телеканала взял неудачный ракурс, стали видны искусственные стены кабинета]. Кроме того, становится понятно, что это на 100% подземный бункер, гарантирующий условную безопасность даже в случае нанесения удара.

Эта информация подтверждает [сведения], что фактически каждый [государственный] объект, использовавшийся еще с советских времен представителями власти, особенно верхушки, имел бункерную систему. То есть все эти [государственные загородные] дачи, домики и т. д. так или иначе имели возможности по сохранению жизни людей, находившихся у власти. Фактически каждый из них имел бункер.

Но если говорить о тех бункерах, о наличии которых точно известно, то это, безусловно, бункер в Москве, расположенный непосредственно под Кремлем. Понятно, что во время бомбовой атаки [политической верхушке] там можно было спрятаться.

Это достаточно серьезный и крупный объект, у которого есть снабжение кислородом, энергетическое и водоснабжение и прочее. Таким образом, это полноценный город под Москвой.