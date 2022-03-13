Бывший депутат Госдумы: Вероятность, что российские элиты пойдут на убийство Путина — 1 к 100 13 марта, 17:26 Цей матеріал також доступний українською Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы (Фото:Александр Медведев / НВ)

Как окружение кремлевского диктатор реагирует на войну и кого Москва сделает виновным в провале агрессии против Украины, — об этом НВ рассказал Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы, который в свое время открыто выступил против оккупации Крыма

Илья Пономарев стал единственным депутатом госдумы РФ, который в марте 2014 года проголосовал против аннексии Крыма. В том же году он был вынужден покинуть свою страну. Бывшие коллеги дружно лишили Пономарева мандата и дали согласие на его арест по делу о якобы растрате средств фонда Сколково.

Бывший думец в 2019-м получил гражданство Украины и занялся бизнесом. Но в «московских раскладах» он до сих пор разбирается едва ли не лучше всех в нашей стране.

— Как принималось решение про войну с Украиной? Говорят, на Путина в данном случае повлиял входящий в его ближний круг олигарх Юрий Ковальчук, основной акционер банка России и соучредитель того самого кооператива Озеро, в котором собралось все окружение хозяина Кремля?

— Вы задаете вопрос, который мне самому интересен. Потому что, с моей точки зрения, решение просто на 100% самоубийственное, что не свойственно Путину. Он человек довольно расчетливый и очень осторожный, если не сказать трусливый. То есть, он злопамятный, последовательный, склонен в принципе к таким ярким парадоксальным решениям. Но только там, где для него это очевидно безопасно. Поэтому то решение — оно меня повергло в абсолютный шок. Я совершенно его не ожидал, на самом деле его не ожидал никто в России.

Мне кажется то, что вы говорите относительно Ковальчука, оно скорее связано с действительно правдивой информацией, которая подтверждается по целому ряду источников. Путин сидел в бункере своем в течение всей этой пандемии. Бункер — это фигурально выражаясь: он находился у себя на даче в Ново-Огарево и общался с крайне ограниченным кругом лиц. Потому что он человек довольно параноидального склада характера в принципе, а тут еще он по возрасту в группе риска.

В изоляции к нему практически никого не допускали без 14-дневного карантина. А это означает, что к нему никто даже из правительства не попадал, — только видеосвязь. Не попадал вообще никто из нормальных сотрудников его нормального круга общения, людей, которые ему какую-то обратную связь могли донести просто в таком «разговоре о погоде» — то есть, в живом общении.

— Вы как-то говорили, что Путин, как бывший разведчик, хорошо считывал психотипы людей?



— Да, именно так. Он смотрит на реакции, он тестирует, он собирает информацию. На самом деле в этом он силен. В принципе я не очень высокого мнения о способностях Путина, но известно, что он работоспособен, учит информацию наизусть, перед выступлениями очень готовится, запоминает цифры, чтобы ими сыпать. И в чем у него есть талант настоящий — это психолог, вербовщик. Он прекрасно людей располагает к себе.

Человек, который к нему приходил — Борис Ковальчук [сын Юрия Ковальчука, руководитель госкомпании Интер РАО], один из семейства Ковальчуков. С чем это связано, почему Ковальчук такой особенный, почему он к нему попадал, — я не знаю. Но можно сказать, что Борис Ковальчук для Путина человек не политический, а скорее то, что называется собутыльник: посидеть, поговорить.

— Именно Борис? Не Юрий?



— Именно Борис. Самый близкий для него Борис. Это была именно его идея со строительством пресловутого путинского дворца в Геленджике. Борис ему посоветовал: мол, Вова, тебе же отдохнуть надо, расслабиться. Понятно, что Борис Ковальчук — это как раз центр определенного клана, в котором есть и Михаил [старший брат Юрия Ковальчука] и Юрий Ковальчуки. Но я не думаю, что Борис сыграл какую-то особенную роль по Украине. Именно потому, что этот человек, который в принципе для Путина — не деловой контакт.

И мне кажется, что одной из первопричин вот этого решения [о начале войны] стало то, что у Путина очень сильно сузился горизонт принятия решений, его кругозор. Он был вынужден гораздо в большей степени полагаться на какие-то аналитички вместо своей интуиции и т. д. А те, кто пишут бумажки, они же очевидно делают это таким образом, чтобы ему как-то максимально понравиться и не вызвать гнев начальства. И бумажки в основном готовит ему кто? Совбез, Николай Патрушев, директор ФСБ, — человек довольно сильно я бы сказал деревянный. Поэтому такой результат.

— Кстати, на заседании Совбеза, на котором Кремль решил признать «ЛДНР», Путин, по мнению ряда аналитиков, продемонстрировал презрение к своему окружению. Это действительно так?



— Путин, конечно, считает, что он человек мира, великий кукловод, а эти — непонятные людишки, которые где-то мешаются под ногами.

Это же анекдот, который очень долго гулял по российской элите, он был придуман после выборов 2012 года и Болотных протестов. Предыстория такая. Когда Путина переизбрали президентом, на следующий день он пригласил лидеров парламентских фракций и пошел с ними в ресторан сибирской полярной кухни. И вот они сидят, Путин и [лидеры четырех партий Госдумы] Зюганов, Жириновский, Грызлов и Миронов от четырёх партий. Все это показывали по телевизору. А на следующий день появился анекдот, что Путин пошел с лидерами фракций пообедать. И к нему подходят официанты, и говорят: «Владимир Владимирович, вы мясо будете?». Он говорит: конечно. «А овощи?». «А овощи тоже мясо будут». Вот, по-моему, примерно так он относится к своей команде.

— Прошло две недели с начала войны. И, наверняка, в кремлевских элитах появились какие-то брожения. Возможно, даже кто-то предлагает Путину варианты того, как быстрее закончить войну?



— К Путину постоянно вхожи Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов. И все эти бизнес-люди к Путину попадают напрямую. Таки себе «тузы». В свою очередь, под ними есть ряд крупных бизнесменов. Российский бизнес в значительной степени организован таким образом, что есть старые олигархи и появившееся более молодые. Старые — Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров. А есть помельче, подросшие какие-нибудь, — Александр Абрамов, Андрей Мельниченко. Например, у Прохорова «крыша» — Чемезов. Я уверен на 90%, что крупные бизнесмены уже ходят к своей «крыше» со словами: давай что-то с этим делать. С точки зрения российского бизнеса Вова заигрался. И портит всю малину. То есть, ему давно делегировали определенные полномочия: ты занимаешься политикой и занимайся, разбираешься с пиндосами, а мы в это не лезем. Надо пожертвовать, значит пожертвуем в разумных пределах. Потому что сейчас он фактически их бизнес и личное благосостояние уничтожает.

Но выступить против него крупным бизнесменам страшно, а вот через посредников, через свою «крышу» они действовать могут.

— Этот первый эшелон, эти «тузы», — они тоже наверняка войной недовольны? Но открыто сказать об этом все равно не могут?



— Конечно. Есть четкая договорённость: Путин донес до олигархата месседж о том, что вы, ребята, не лезьте в политику, оставьте ее мне, а я вам даю возможность хорошо жить, хорошо зарабатывать и. когда надо, отстаиваю ваши интересы. В принципе эта схема всегда действовала. То, что Путин занимается политикой, все прекрасно знают: это бандитский мир, в принципе, бандитские законы все понимают. Поэтому администрация президента всегда может прийти к бизнесу и сказать: алле, нужен миллиард долларов на какую-то социальную большую программу. Люди возьмут под козырек и пойдут что-то делать, потому что им приказали. Это в России считается такой социально-ответственный бизнес. Но, они от этого все равно зарабатывают. Они сейчас миллиард скинулись, а завтра они 2 миллиарда заработали.

— А кто открыто выступил против? Дерипаска много раз уже повторял, что нужно закончить войну.



— Пять человек из элиты высказались против: Дерипаска, Фридман, Абрамович, Тиньков, Лисин. Я лично слышал высказывания. На мой взгляд, это неплохо. Но весь бизнес не занимает такую позицию.

— Элиты не думают, что Путин сошел с ума?



— Нет. Российский бизнес думает, что Путин принял решение, опираясь на неверную информацию. С одной стороны, есть военные во главе с [министром обороны Сергеем] Шойгу, — они рассказывают ему разные истории про состояние российской армии, которые, как оказалось, не вполне соответствуют действительности. Оказалось, что броня на этих танках — не броня, а кумулятивные заряды — активная защита танков, заменена на лотки от яиц, на картонки. А еще есть бронежилеты, в которых вместо металлических пластин внутри были какие-то жестянки и т. д. Как сказал когда-то бессмертный председатель Центробанка РФ Виктор Геращенко: «Сп*здили все». И это вполне отражает состояние дел. То есть, российская армия — это такая портупея Портоса: впереди и сверху что-то такое парадное и красивое, а задница абсолютно ничем не прикрыта.

— То есть, элиты первого и второго уровня пытаются сейчас вразумить Путина и показать, что первичная информация была неправильной? А правительство?



— Я думаю, что это вполне да. Основное направление — пересмотр вводных данных и адаптация к ним. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, но ей не дали. Я знаю Элю хорошо лично, — она жесткий трудоголик, которая очень любит порядок. У меня нет никаких сомнений: если бы ей заранее сказали, что к чему-то надо подготовится, что-то сделать, — она бы сделала. У нее морали в этом смысле никакой нет. А тут ей никто не сказал, поставили перед фактом, — и получили цунами. Она, конечно, возмущена, какого хрена все, что она делала эти годы, полностью нахрен разрушено!

Что касается правительства с премьером Михаилом Мишустиным, — там ситуация иная. Мишустин и большая часть правительства — из нового поколения технократов. Это люди, с одной стороны, очень грамотные, как управленцы, качество очень высокое. Мишустин прекрасный управленец, прекрасный специалист, не коррумпированный и т. д. С другой стороны, это люди, которые абсолютно лишены морали. Они шли в правительство уже понимая, что происходит в стране. Поэтому они будут выполнять любой приказ вообще.

— Появилась информация, что против Шойгу готовят расследование по коррупции. Это признак того, что его сделают виноватым во всей истории с войной?



— Он наиболее вероятный кандидат на заклание. Потому что к ходу «операции», грубо говоря, должны были иметь отношение ровно два человека. Это Патрушев, который давал данные, и Шойгу, который ее реализовывает. Соответственно, по идее либо один, либо другой должны за это отвечать. Но, во-первых, Патрушев — близкий, старый кореш. А Шойгу не близкий в том смысле, что он ельцинский. За ним не стоит этот питерский клан взаимосвязей и т. д., который бы его отмазал. Кроме всего прочего, топить Шойгу еще и определенное политическое удовольствие, потому что тот харизматик, популярен и тем самым является потенциальным конкурентом Путина.

— Возможен ли какой-то заговор против Путина?



— Я считаю, что это возможно. Но постепенно. Чем больше будет давление, чем больше будет сползать в пропасть вся эта ситуация, тем больше будет шансов. Я думаю, что бизнес может попробовать деньгами организовать кого-то из силовиков для того, чтобы что-то сделать. Это наиболее вероятно, если говорить про верхушечную историю. Но считаю, что нам нужно будет решать вопрос путем вооруженного восстания.

— То есть, все-таки элиты не пойдут на уничтожение Путина? Вероятность не сильно высокая?



— Она существенно выше, чем ранее, но все равно маленькая. Если раньше она была 1 к 1000, то сейчас — 1 к 100.

Я думаю, что, во-первых, нужно, чтобы было зафиксировано все-таки военное поражение России в Украине. Во-вторых, я думаю, что надо максимально заниматься вооружением отрядов оппозиционеров.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.