Где прячется Путин. НВ называет пять подземных бункеров, где может находиться российский диктатор 22 ноября, 19:36 Эксклюзив НВ По данным западных разведок, у российского диктатора Владимира Путина есть несколько подземных спецукрытий, где он попытается спрятаться в случае применения ядерного оружия (Фото:Reuters)

Проанализировав данные западных разведок и ряда журналистских расследований, НВ определил главные подземные укрытия российского диктатора Владимира Путина

Едва ли не с первых дней полномасштабного вторжения в Украину высшее военно-политическое руководство РФ и одиозные ведущие пропагандистских телепрограмм угрожают Киеву нанесением ударов по «центрам принятия решений». Кроме того, время от времени российский диктатор Владимир Путин недвусмысленно угрожает всему миру применением ядерного оружия, добавляя, что это не блеф.

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Поскольку в России «центром принятия решений» является лично Путин, НВ проанализировал данные западных разведок, а также ряд оппозиционных журналистских расследований и отобрал пятерку самых известных подземных бункеров, в которых может скрываться российский диктатор.

Москва

Фото: Reuters

Именно под московским Кремлем находится один из самых известных и старейших бункеров Путина. О существовании этого спецукрытия стало известно из данных разведслужбы США несколько десятилетий назад. Согласно информации американской разведки, бункер № 1 расположен на глубине 200−300 м и является едва ли не одним из самых укрепленных в РФ подземных укрытий.

Предполагается, что строительство этого подземного убежища началось в 1950-х, после первых испытаний атомной бомбы, и с тех пор инфраструктура этого объекта постоянно усовершенствуется, а защита усиливается. Таким образом, московский бункер имеет разветвленную инфраструктуру и крайне высокую степень защиты, поскольку предполагалось, что здесь будет находиться высшее военно-политическое руководство страны в период вооруженного, в частности ядерного конфликта, и отсюда можно будет управлять страной и ее армией.

Кроме этого, согласно данным агентства военной разведки США, в российской столице есть еще один похожий по прочности бункер, расположенный возле Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

По оценкам Министерства обороны США, в таких бункерах может находиться до 10 тыс. человек. Предполагается, что запаса продовольствия, воды, медикаментов и автономной работы систем жизнеобеспечения здесь хватит на несколько месяцев после вероятной ядерной атаки.

Как оказалось из опубликованного в 1991 году отчета минобороны США — Military forces in transition [Вооруженные силы в переходный период] — оба спецукрытия — под Кремлем и в районе МГУ — соединяются между собой системой секретной правительственной подземной железной дороги. В подтверждение этого в своем отчете Пентагон приводит схему предполагаемого спецтранспорта, наложенную на карту Москвы. Таким образом, по данным американского минобороны, правительственная секретная подземная железная дорога, впоследствии получившая условное название Метро-2, имеет несколько веток, которые могут вести к другим спецукрытиям, а также к VIP-терминалу аэропорта Внуково.

После распада СССР бывшие государственные чиновники в ряде интервью косвенно подтверждали наличие в Москве секретного подземного транспорта, связывающего правительственные бункеры под Москвой.

Ново-Огарево (Московская обл.)

Фото: DR

О подземном укрытии на территории государственной резиденции Ново-Огарево, где Путин чаще всего живет в течение 22 лет, заговорили с началом пандемии коронавируса. С этого времени российский диктатор крайне редко появляется на людях лично, а совещания с подчиненными стал проводить преимущественно в формате видеосвязи. Именно здесь Путин с марта 2020-го по февраль 2022-го записал большинство своих видеообращений и провел считанные личные встречи с подчиненными.

О наличии бункера на территории резиденции в интервью НВ рассказал оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. «Путин сидел в своем бункере на протяжении всей пандемии. Бункер — это фигурально выражаясь: он находился у себя на даче в Ново-Огарево и общался с крайне ограниченным кругом лиц», — заверил бывший российский депутат.

В свою очередь, российский оппозиционный политолог Валерий Соловей в одном из интервью местным СМИ заявил, что бункер в Ново-Огарево не образное выражение, а специальное максимально защищенное помещение, в том числе с помощью фильтров биологической очистки воздуха и воды, чтобы избежать возможной инфекции диктатора.