Умер Сильвио Берлускони

12 июня, 11:43
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Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В понедельник, 12 июня умер экс-премьер-министр Италии и многолетний лидер партии Вперед, Италия! Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает ВВС.

86-летний Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

В пятницу, 9 июня Берлускони госпитализировали. Врачи утверждали, что это не было связано с критической ситуацией.

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6 апреля СМИ сообщили, что Берлускони болен лейкемией.

Этот диагноз подтвердил врач Альберто Зангрилло. По его словам, инфекция, из-за которой госпитализировали Берлускони, «является частью хронического гематологического заболевания, носителем которого он является уже некоторое время: хронического миеломоноцитарного лейкоза».

Миллиардер, медиа-магнат, Берлускони впервые пришел к власти в 1994 году и до 2011 года возглавлял четыре правительства Италии.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Италия Сильвио Берлускони

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