Умер Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
В понедельник, 12 июня умер экс-премьер-министр Италии и многолетний лидер партии Вперед, Италия! Сильвио Берлускони.
Об этом сообщает ВВС.
86-летний Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.
В пятницу, 9 июня Берлускони госпитализировали. Врачи утверждали, что это не было связано с критической ситуацией.
6 апреля СМИ сообщили, что Берлускони болен лейкемией.
Этот диагноз подтвердил врач Альберто Зангрилло. По его словам, инфекция, из-за которой госпитализировали Берлускони, «является частью хронического гематологического заболевания, носителем которого он является уже некоторое время: хронического миеломоноцитарного лейкоза».
Миллиардер, медиа-магнат, Берлускони впервые пришел к власти в 1994 году и до 2011 года возглавлял четыре правительства Италии.