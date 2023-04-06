Находится в больнице. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони болен лейкемией — СМИ 6 апреля, 10:51 Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Flavio Lo Scalzo/File Photo)

По данным итальянской газеты, именно из-за этого диагноза Берлускони доставили в больницу 27 марта. В течение четырех дней политик проходил не только плановое обследование, но и лечение.

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Берлускони госпитализировали снова 5 апреля — он попал в клинику Милана San Raffaele с затрудненным дыханием. По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, политик в отделении интенсивной терапии из-за «нерешенной проблемы» во время предыдущей госпитализации с пневмонией. Министр говорит, что ночь была спокойной и состояние экс-премьера стабильное.

Как пишет Corriere della Sera, «боли, которые беспокоят Берлускони, и пневмония за последние дни действительно являются осложнениями, которые могут возникнуть в ослабленном организме».

В 2016-м итальянского политика госпитализировали из-за сердечной недостаточности и сделали ему операцию на сердце. Через три года Берлускони снова попал в больницу с почечными коликами, а в 2020-м у него диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию. В следующем году он снова заболел COVID-19.

