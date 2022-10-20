Дружба за ящик водки. Как заявления Берлускони о Путине и Зеленском спровоцировали громкий скандал 20 октября, 15:30 Сюжет Российский диктатор Владимир Путин и бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в июле 2019 года (Фото:Sputnik/Alexey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони спровоцировал скандал после того, как рассказал на закрытой встрече Forza Italia о том, что «восстановил отношения» с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как тот прислал ему на день рождения ящик водки.



Он также обвинил Владимира Зеленского в начале войны России против Украины.

Скандальный разговор

«Я немного восстановил связь с Владимиром Путиным, на самом деле довольно сильно. На мой день рождения он отправил мне 20 бутылок водки и очень милое письмо, и я ответил бутылками Ламбруско и таким же милым письмом. Он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) назвал меня первым из его пяти настоящих друзей», — заявил Берлускони на закрытой встрече со своими заместителями, сообщило итальянское издание LaPresse, которое также опубликовало аудиозапись разговора.

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Издание отмечает, что 29 сентября Берлускони отметил свое 86-летие.

В остальной части аудиозаписи Берлускони винит в начале войны России против Украины президента Владимира Зеленского, который, по его словам, «утроил атаки» на «Л/ДНР».

«В 2014 году в Минске, Беларусь, подписывается соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками на Донбассе о мирном соглашении и о том, что никто ни на кого не нападает. Через год Украина отбрасывает этот договор с дороги и начинает атаковать границы двух республик», — сказал Берлускони своим соратникам.

Он упоминает «пять-шесть-семь тысяч погибших» в этих боях. Затем «приходит (к власти) Зеленский и утраивает атаки на две республики», — заявил бывший премьер Италии, упомянув о своем заявлении, сделанном в конце сентября о том, что Путина «подтолкнуло» к вторжению в Украину его окружение и население России.

«Он против какой-либо инициативы, он сопротивляется, на него оказывается безумное давление со стороны всей России. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранную украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, чтобы через неделю вернуться назад», — сказал экс-премьер Италии.

Затем Берлускони говорит о «непредсказуемом сопротивлении со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада». «И война из двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну. Следовательно, такова ситуация с войной в Украине», — заключил он.

После того, как эти слова Берлускони вызвали скандал, он опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что его «личная позиция и позиция Forza Italia не расходятся с позицией итальянского правительства, Европейского Союза, Атлантического альянса, ни по кризисе в Украине, ни по другим важным вопросам международной политики».

Он также подчеркнул, что будет «невозможно достичь мира, если права Украины не будут должным образом защищены».

Союзница Берлускони Джорджа Мелони, которая, вероятно, станет новым премьером Италии, на фоне возникшего скандала пообещала 19 октября, что ее новое правительство будет пронатовским и полностью станет частью Европы.

«Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям», — заявила она.



Нарушение санкций

20 бутылок водки, отправленных Сильвио Берлускони в качестве подарка на день рождения от президента России Владимира Путина, нарушают европейские санкции, введенные после вторжения в Украину, заявила Европейская комиссия 20 октября, передает Reuters.

Пакет санкций ЕС, согласованный в апреле, расширил запрет на импорт российских товаров, включая спиртные напитки, в том числе водку, говорится в заявлении представителя Еврокомиссии, который добавил, что исключения для подарков не предусмотрены.

При этом в Еврокомиссии отметили, что применение санкций зависит от отдельных государств-членов ЕС, и пока не ясно предпримут ли итальянские власти что-либо для расследования этого дела.

Многолетняя дружба

Фигурировавший в ряде скандалов миллиардер Берлускони дружит с Путиным уже не первый год.

В 2015 году Сильвио Берлускони прилетал с частным визитом в Россию, откуда вместе с Путиным вылетел в оккупированный Крым. В том же году СМИ сообщали, что Путин предлагал Берлускони портфель министра экономического развития и российское гражданство.

Однако 9 апреля 2022 года на съезде своей партии Берлускони выразил разочарование Путиным.

«Не могу и не хочу скрывать, что очень разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя тяжелейшую ответственность перед миром», — заявил Берлускони, отметив, что его партия вместе с другими политсилами Европарламента ранее поддержала резолюцию против войны России в Украине.

Он добавил, что познакомился с Путиным двадцать лет назад и тот всегда казался ему «человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира».

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной агрессией России против такой нейтральной страны, как Украина, которая мужественно и решительно борется за свою свободу. Агрессия, которая вместо того, чтобы привести Россию в Европу, привела ее в объятия Китая», — говорил тогда Берлускони.

8 сентября на фоне неудач России на поле боя Берлускони заявил, что он и экс-канцлер Германии Ангела Меркель могли бы стать посредниками между Украиной и Россией для заключения мира. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что «любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность», а «ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют».

В конце сентября в ток-шоу Porta a Porta Берлускони заявил, что к войне против Украины главу Кремля «подтолкнули россияне». По его словам, народ РФ и министры «хотели, чтобы администрация [президента Украины] Владимира Зеленского была заменена на порядочных людей».

Политик сказал, что якобы «сепаратисты поехали в Москву и рассказали СМИ, что атаки Украины привели к 16 тысячам смертей, а Путин ничего не делает для их защиты».

«Войска должны были войти в Киев в течение недели, заменить правительство Зеленского порядочными людьми, а затем уйти. Вместо этого они встретили сопротивление, которое потом подпитывалось оружием всех видов с Запада», — сказал Берлускони, высказав удивление, что российские войска пытались занять всю территорию Украины, а не только столицу.

В то же время он назвал войну РФ против Украины «неоправданной и неприемлемой» и подчеркнул, что Италия — с ЕС и НАТО.

Лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта назвал высказывания Берлускони скандальными и «легитимизирующими Москву». После шквала критики Берлускони заявил, что его взгляды были «слишком упрощенными».