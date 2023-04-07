Живет с заболеванием уже некоторое время. Врач подтвердил, что Берлускони болен лейкемией 7 апреля, 12:01 Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Врач Альберто Зангрилло подтвердил, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уже некоторое время страдает лейкемией и сейчас находится в реанимации.

В среду 86-летний Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле, где он проходит лечение от легочной инфекции, сообщает The Guardian.

«Инфекция является частью хронического гематологического заболевания, носителем которого он является уже некоторое время: хронического миеломоноцитарного лейкоза», — говорится в заявлении Зангрилло.

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По его словам, лейкемия не является острой и текущая терапевтическая стратегия предполагает лечение легочной инфекции.

Издание ANSA со ссылкой на источники сообщило, что Берлускони начал проходить курс химиотерапии и он хорошо реагирует на лечение.

Пресс-служба партии Берлускони Вперед, Италия сообщила, что политик позвонил в четверг утром партийным функционерам, в том числе министру иностранных дел Антонио Таяни.

Также сообщается, что Берлускони в больнице навестили члены его семьи, в том числе его сын Пьер и младший брат Паоло.

О том, что у Берлускони диагностировали лейкоз, сообщала ранее газета Corriere della Sera. По информации издания, политик был госпитализирован с дыхательными проблемами из-за пневмонии, вызванной лейкозом и ослаблением организма.

5 апреля впервые появились сообщения о госпитализации Берлускони.