Подписывал Беловежские соглашения с Ельциным. Умер бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис

19 июня, 19:23
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Геннадий Бурбулис (Фото:RFE/RL)

Геннадий Бурбулис (Фото:RFE/RL)

В Баку в возрасте 76 лет скончался бывший госсекретарь России и близкий соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис.

Об этом сообщил его секретарь Андрей Марков Интерфаксу в воскресенье, 19 июня.

Он рассказал, что смерть Бурбулиса стала неожиданной: он был здоров, «прекрасно себя чувствовал» и в столице Азербайджана участвовал в международном форуме.

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Геннадий Бурбулис занимал должность госсекретаря РСФСР, существовавшую с июня 1991 по ноябрь 1992 года, был первым замглавы правительства России. Он участвовал в подписании Беловежских соглашений, которые прекратили существование СССР. Потом Бурбулис был депутатом Госдумы РФ I и II созывов, в 2000 — 2001 годах занимал должность заместителя губернатора Новгородской области, а позже представлял этот регион в Совете Федерации. В 2011—2014 годах Бурбулис был проректором Московского международного университета.

4 мая умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, через шесть дней — первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, которые также участвовали в подписании Беловежских соглашений.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия СССР Распад СССР Смерть

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