Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич 4 мая, 09:13 Цей матеріал також доступний українською Станислав Шушкевич (Фото:euroradio.fm)

Ночью 4 мая в Минске умер первый руководитель независимой Республики Беларусь Станислав Шушкевич. Ему было 87 лет.

Об этом Еврорадио сообщила его жена Ирина.

Станислав Шушкевич — известный белорусский ученый. Был народным депутатом СССР (с 1989-го), народным депутатом БССР (с 1990-го), был избран первым заместителем председателя Верховного Совета. После августовского путча 1991 года возглавил белорусский парламент.

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Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений, которые в декабре 1991 года похоронили СССР.

С поста председателя Верховного Совета был снят в начале 1994 года. Участвовал в президентских выборах 1994 года, но во второй тур не вышел.

В 1995 году был вновь избран в Верховный Совет Беларуси, входил в состав фракции Гражданское действие. Осенью 1996 года подписывал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко.

Долгое время возглавлял Белорусскую социал-демократическую Грамаду. Критиковал политику Лукашенко.



В апреле этого года состояние здоровья Шушкевича ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции, какое-то время он был в реанимации.



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