Беловежская эвтаназия. 31 год назад Украина, Россия и Беларусь подписали соглашения, положившие конец существованию СССР — история в фото 8 декабря, 07:10 Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин в Беловежской пуще. 8 декабря 1991 года (Фото:AP)

31 год назад, 8 декабря 1991, представители Украины, России и Беларуси подписали Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР. Журналист НВ Олег Шама рассказывает об этом историческом дне.

«СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование». Это был главный тезис, на который решились участники встречи в Беловежской пуще. Тогда его сформулировал Геннадий Бурбулис, заместитель Бориса Ельцина на посту главы российского правительства. Он витал в воздухе весь 1991 год, и стал очевидным, когда на Манежной площади Москвы 14 января собралось полмиллиона сторонников выхода Литвы из состава Союза.



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А в референдуме о целесообразности сохранения СССР 17 марта шесть республик не участвовали три республики Балтии, Грузия, Армения и Молдова.

Однако на остальной территории Союза к урнам того плебисцита пришли 80% населения с правом голоса, и более 76% высказались за продление его жизни. Михаил Горбачев к тому времени уже год был президентом СССР, причем с Нобелевской премией мира в кармане. Ему и его окружению результат референдума дал иллюзию, что советскую империю еще можно удержать.

В апреле 1991-го в Ново-Огарево, в резиденции Горбачева под Москвой начались переговоры между лидерами союзных республик. Центральное руководство пыталось прописать, как будет действовать суверенность составляющих Союза в его пределах.

Однако шесть республик, отказавшихся от референдума, теперь так же отнеслись и к ново-огаревскому процессу. Но не только это заводило его в тупик. Страна с иронией наблюдала за спаррингом Бориса Ельцина и Горбачева. Первого из них россияне избрали своим президентом в июне 1991-го. А популярность второго после попытки отстранить его от власти во время августовского путча вовсе сошла на нет.

О поводе встречи в Вискулях вспоминал Станислав Шушкевич, тогдашний глава белорусского парламента: «Надвигалась зима, купить газ и нефть [Белорусии] не за что, а технологии в стране затратны, и мы обогреваемся российской нефтью и российским газом. И нужно что-то делать».

Его науськивал премьер Вячеслав Кебич: «Найди способ, позови Ельцина к нам, на охоту позови, он же охотник! Мы ему здесь покажем, уговорим, он мужик нормальный!»

Фото: АР

«[Но] мы решили так: если он ( Ельцин) нам подкинет нефти и газа за счет Украины, мы же сами будем чувствовать себя сволочами, потому что мы обидим дружественную республику рядом. Так давайте с открытыми картами: позовем Кравчука. И решили позвать. Может, мы бы и раньше собрались, но Кравчук был избран президентом Украины 1 декабря, и референдум там продемонстрировал, что почти 92% за независимую Украину, поэтому собрались уже после этих выборов», — рассказывал Шушкевич.

До Вискулей, которые в 8 км. от польской границы, участники встречи ехали как бы неформально, но каждый из них для уверенности был еще и с главой правительства. Украинским премьером тогда был Витольд Фокин, а Ельцин, как президент РФ, руководил еще и советом министров. Российская делегация приехала с заготовками договора. И поскольку все согласились, что переговоры в Ново-Огарево — как мертвому припарка, то и прозвучал тезис о смерти Советского Союза.

Уверенности участникам Беловежской всенощной добавляло и то, что именно на территории их республик находился арсенал ядерного оружия. Казахстан, четвертая составляющая Союза с таким же статусом, тоже должен быть представлен на встрече. Его глава Нурсултан Назарбаев уже даже вылетел в Беларусь, но решил перестраховаться и заскочил в Москву, где Горбачев убедил его не соваться к троице.

Поэтому в ночь на 8 декабря только Ельцин, Кравчук и Шушкевич согласовали и подписали договор о создании Содружества независимых государств (СНГ). «Мы доводили каждую статью до такого состояния, чтобы вся шестерка [главы государств и их заместители] проголосовала, — вспоминал Шушкевич. — Поэтому много раз это ходило туда-назад, к экспертам, к нам. И четыре часа мы работали над тем, чтобы довести до ума вот это соглашение».

Между его строками ясно прочитывалось, что Советский Союз, а следовательно и его президент здесь лишние.

Подписанты решили сразу сообщить о результатах встречи президентам СССР и США. Однако, по рассказам Кравчука, Горбачев как раз спал, а в Вашингтоне был день, поэтому первым о новости узнал Джордж Буш. И отнесся к идее СНГ очень одобрительно. А уже после Шушкевич дозвонился и в Москву.

Горбачев долго отчитывал троицу, однако наиболее значимым его аргументом была фраза: «Вы представляете какой будет международная реакция?» А 25 декабря он сам сложил президентские полномочия.