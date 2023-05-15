Украина получила Samp-T от Франции и Италии — СМИ 15 мая, 23:10 Samp-T (Фото:NATO Allied Air Command/www.flickr.com)

Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, которую обещали вместе передать Франция и Италия, сообщает La Stampa.

Также сообщается, что обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов.

«В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов», — говорится в сообщении.

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21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала передачу Украине шестого пакета военной помощи. Он будет включать в себя ЗРК SAMP-T, а также комплексы Skyguard и Spike.

В начале марта агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник писало, что ВСУ ожидают системы SAMP-T и Patriot после апреля 2023 года.