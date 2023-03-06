Системы ПВО Patriot и SAMP-T будут в Украине после апреля — СМИ

6 марта, 23:34
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Систему SAMP-T должны совместно передать Италия и Франция (Фото:LuckyBet3/Twitter)

Систему SAMP-T должны совместно передать Италия и Франция (Фото:LuckyBet3/Twitter)

Украинские вооруженные силы ожидают, что зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP-T будут доставлены в Украину после апреля 2023 года.

Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина.

«После апреля ждем Patriot и SAMP-T», — сообщил источник агентства.

Инфографика: NV

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, в который впервые входят ЗРК Patriot. Украина также получит Patriot от Германии и Нидерландов.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 января уточнил, что Украина получит от партнеров три батареи Patriot.

Инфографика: NV

В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях по передаче Украине систем ПВО. Уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к исправлению комплексов SAMP-T.

https://www.youtube.com/watch?v=sK1IqEfMLjE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия ПВО Война в Украине ЗРК Patriot Война России против Украины SAMP-T ЗРК SAMP/T

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