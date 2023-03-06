Системы ПВО Patriot и SAMP-T будут в Украине после апреля — СМИ
Систему SAMP-T должны совместно передать Италия и Франция (Фото:LuckyBet3/Twitter)
Украинские вооруженные силы ожидают, что зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP-T будут доставлены в Украину после апреля 2023 года.
Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина.
«После апреля ждем Patriot и SAMP-T», — сообщил источник агентства.
21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, в который впервые входят ЗРК Patriot. Украина также получит Patriot от Германии и Нидерландов.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 января уточнил, что Украина получит от партнеров три батареи Patriot.
В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях по передаче Украине систем ПВО. Уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к исправлению комплексов SAMP-T.