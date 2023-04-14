Утечка секретных данных: Украина сможет получить Samp-T от Франции и Италии позже, чем ожидалось 14 апреля, 11:04 Samp-T (Фото:NATO Allied Air Command/www.flickr.com)

Франция сообщила Италии, что система Samp-T для Украины не будет готова до июня, сообщает Politico.

Ссылаясь на секретные документы, издание пишет, что 22 февраля Франция сообщила Италии, что совместная ракетная система не будет готова для Украины до июня.

«Это самый конец графика, установленного министерством обороны Италии в феврале, когда официальные лица заявили, что система ПВО будет доставлена в Украину «весной 2023 года», — говорится в сообщени.

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В феврале в записке Минобороны Италии после телефонного разговора ​​министра обороны страны Гвидо Кросетто и его французского коллеги Себастьяна Лекорню говорилось, что в «весной 2023 года» в Украину поставят зенитно-ракетный комплекс Samp-T итальянско-французского производства.

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21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала передачу Украине шестого пакета военной помощи. Он будет включать в себя ЗРК SAMP-T, а также комплексы Skyguard и Spike.

В начале марта агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник писало, что ВСУ ожидают системы SAMP-T и Patriot после апреля 2023 года.