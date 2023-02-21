Премьер Италии объявила о шестом пакете военной помощи для Украины 21 февраля, 21:01 Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Италия передаст Украине шестой пакет военной помощи, который будет включать ЗРК SAMP-T и комплексы Skyguard и Spike.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине, который преимущественно концентрируется на противовоздушной обороне», — сказала она.

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Мелони добавила, что основная цель помощи Италии — защитить гражданскую инфраструктуру, потому что Россия ведет циничную игру, чтобы уменьшить гражданское сопротивление. Она добавила, что Италия также поможет Украине в вопросе разминирования.

«ЗРК SAMP-T — это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО — Skyguard и Spike. На сегодняшний день стратегической целью является защита критической инфраструктуры», — сказала Мелони.

Ранее СМИ сообщали, что Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, если будет не первой страной, которая передала авиацию.