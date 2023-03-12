«РФ нужен хаос на границе с Украиной». Пока ВСУ героически отражают путинскую агрессию, приднестровская пешка тихо сидит в углу — интервью 12 марта, 00:32 Эксклюзив NV Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в Тирасполе. 23 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению США, Россия пытается ослабить проевропейское правительство Молдовы и распространяет дезинформацию о ситуации в стране.

В США также предполагают, что люди, связанные с кремлевским режимом, могут готовить антиправительственных демонстрантов в Молдове.

Действительно ли Россия хочет расшатать ситуацию в Молдове и что об этом свидетельствует, Radio NV расспросило молдавского политика и аналитика Оазу Нантоя.

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— Видите ли вы сейчас, что готовятся новые попытки дестабилизации ситуации в Молдове? Есть ли какие-нибудь внешние признаки этого? О чем-то, возможно, уведомляют силовые структуры Молдовы?

— Я позволю себе начать с анекдота. Еще в советское время был такой анекдот. Американский шпион сходит с корабля в Одессе и согласно инструкции находит адрес на Молдаванке. Стучит в дверь и произносит пароль: «Здесь посылают в космос?» Из-за двери раздается ответ: «Здесь посылают туда, куда пошел русский корабль, а шпион Рабинович живет этажом выше».

Так вот, своих Рабиновичей мы знаем и без того, что сказал господин Кирби.

В Республике Молдова существует, к сожалению, давно прикормленная пятая колонна, символом которой является, к примеру, бывший президент Игорь Додон. И есть еще целый ряд так называемых деятелей, политиков, которые, прикрываясь политическим плюрализмом, работают на реализацию российского сценария по дестабилизации ситуации в Республике Молдова и по смене проевропейской власти.

Мы понимаем, что России нужен хаос на границе с Украиной. И именно поэтому российская пропаганда запускает дешевые утки про то, что Украина собирается напасть на так называемое Приднестровье; про то, что Майя Санду ведет Республику Молдову по украинскому сценарию.

Но в этой ситуации мы понимаем, что Россия опирается на следующие моменты. Первое. Беглые коррумпированные чиновники, которые находятся за пределами Молдовы, которые боятся, что в конечном итоге их привлекут к ответственности.

Например, Илан Шор, который в 2019 году удрал из Молдовы в Израиль. Правда, в 2017 году его осудили на семь с половиной лет за причастность к краже миллиардов.

И теперь, если посмотреть на печально известный сайт РИА Новости, на котором 3 апреля прошлого года был опубликован манифест русского фашизма под названием «Как Россия должна поступить с Украиной», то на этом сайте Илан Шор был представлен, как пророссийский политик.

Сегодня в Молдове пророссийские политики — это те, которые наворовались и убежали, либо те, которые кормятся из рук Российской Федерации. Не случайно наш бывший президент Игорь Додон получил прозвище Кулечник. В сети в своё время появилось видео, как ему передают чёрный кулёк, мы предполагаем, с деньгами на финансирование его так называемой социалистической партии.

И не случайно наши силовые структуры в последнее время всё более успешно перехватывают значительные (для республики Молдова) партии наличных денег, которые должны идти на финансирование так называемых протестных акций.