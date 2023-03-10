Люди, связанные с Россией, пытаются организовать переворот в Молдове — США 10 марта, 18:46 Флаг Молдовы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Люди, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове и попытаться сфабриковать «восстание» против законного правительства страны, а затем привести к власти пророссийское руководство.

Об этом сообщает CNN в пятницу, 10 марта, со ссылкой на данные американского разведсообщества.



Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению США, Россия пытается ослабить проевропейское правительство Молдовы и распространяет дезинформацию о ситуации в стране. В США также предполагают, что люди, связанные с кремлевским режимом, могут готовить антиправительственных демонстрантов в Молдове. В Кишиневе в последние недели проходят антиправительственные протесты, организованные в основном пророссийской партией Шор. Минобороны страны-агрессора ранее распространило фейк о том, что Украина якобы планирует «вторжение» в Приднестровье.

Видео дня

По словам американских официальных лиц, Белый дом не видит непосредственной военной угрозы Молдове, но внимательно следит за действиями РФ в стране и опасается ее дальнейших попыток дестабилизовать ситуацию в Европе. В феврале президент США Джо Байден встретился в Польше с президенткой Молдовы Майей Санду.

В США заявили, что рассекречивают разведданные в попытке сорвать планы России, как делали это раньше с данными о российских намерениях в Украине.

9 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове. 20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.



Глава молдовской Службы информационной безопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.



Российский диктатор Путин 21 февраля отменил свой указ за 2012 год О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ, которым в том числе обещал «уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы».



9 марта так называемые спецслужбы Приднестровья распространили вброс о покушении на «высших должностных лиц», якобы готовившегося по указанию Службы безопасности Украины. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что у них нет такой информации, СБУ опровергла фейк.