Подозреваются в диверсионной деятельности. В Молдове двух иностранцев объявили персонами нон грата
Задержание иностранцев-диверсантов в Молдове (Фото:TV8.md)
В Молдове двоих иностранцев объявили персонами нон грата и запретили въезд в страну на 10 лет. Мужчин подозреваются в диверсионной деятельности с целью подрыва конституционного строя в государстве.
Об этом сообщает издание TV8, ссылаясь на Службу информации и безопасности Молдовы.
Как утверждают в Службе информации и безопасности (СИБ), иностранные граждане собирали информацию для дестабилизации ситуации в стране с провоцированием насильственного подрыва конституционного строя. Они выдавали себя обычными туристами, однако их деятельность координировалась зарубежными диверсионными центрами. В СИБ также отметили, что иностранцы входили в конспиративную сеть политтехнологов, работающих за пределами страны.
В Молдове они изучали территории вблизи государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры, а также внимательно следили за общественно-политическими процессами в стране и протестами, организованными определенными политическими силами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдавии.
В администрации президента Молдовы Майи Санду подтвердили, что получали предупреждения о планах России «разрушить политическую ситуацию» в стране.
Кишинев заявил, что компетентные органы Молдовы работают над обеспечением безопасности страны и «используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предотвратить любые попытки подрыва государства».