Как и почему Россия пропустила удар по Пскову и какой шквал критики в адрес Минобороны РФ это вызвало — обзор ISW 31 августа, 08:49 Один из самолетов Ил-76 горит на аэродроме Пскова (Фото:Российские Телеграм-каналы)

Удар украинских беспилотников по аэродрому Пскова спровоцировал в России волну критики в адрес Минобороны РФ — как из-за неспособности защитить военные объекты, так и в связи с замалчиванием фактов о последствиях удара.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Значительная ее часть посвящена удару украинских беспилотников по аэродрому в Пскове, где были уничтожены четыре российских самолета Ил-76.

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Об этом массированном налете БПЛА в глубокий тыл России аналитики ISW озвучивают такие выводы:

геолоцированные кадры и российские источники подтвердили уничтожение по меньшей мере двух российских самолетов Ил-76;

российские провоенные блогеры заявили, что удары по аэродрому в Пскове нанесли более 20 украинских беспилотников;

мэр Москвы Сергей Собянин изначально заявил, что российская противовоздушная оборона якобы отразила массированный удар украинских беспилотников по Центральному федеральному округу РФ ( большая административная территория, которая включает Москву, но не Псков) — возможно, российские власти изначально считали, что Украина намерена нанести удар по Москве или региону вокруг нее;

большая административная территория, которая включает Москву, но не Псков) — возможно, российские власти изначально считали, что Украина намерена нанести удар по Москве или региону вокруг нее; большинство из тех украинских беспилотников, которые российская ПВО сбила над шестью другими областями России ( Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской), вероятно, направлялись в Москву или Псковскую область и, возможно, не были частью усилий Украины по нанесению ударов по целям в других областях.

Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской), вероятно, направлялись в Москву или Псковскую область и, возможно, не были частью усилий Украины по нанесению ударов по целям в других областях. Возможно, российские войска сосредоточили свою противовоздушную оборону на прикрытии Москвы и каким-то образом пропустили необычно большое количество украинских беспилотников, которые нанесли удар по аэродрому Пскова, предполагают аналитики.

Российские пропагандисты и «военкоры» раскритиковали российских военных за неспособность защитить территорию РФ и военные объекты внутри нее, одновременно критикуя недавние усилия Минобороны РФ по усилению цензуры. Один из «военкоров» связанных с Кремлем, заявил, что украинский удар по аэродрому Пскова свидетельствует, что российская ПВО не приспособилась к защите от новых ударов украинских беспилотников — в отличие от того, как якобы «адаптировалась» российская ПВО в Крыму. Этот «военкор» также раскритиковал российские власти за то, что они не держат в ангарах дорогие военные самолеты. Другой известный российский «военкор» выразил обеспокоенность тем, что «в европейской части России» [на западе РФ] скоро не останется безопасных мест из-за роста технических возможностей Украины. «Впрочем, с учетом агентурной сети [Украины], — не только в европейской», — признал он, призывая власти РФ учитывать это, «организуя безопасность военных и стратегических объектов». Российские источники также усилили критику недавних попыток Минобороны России усилить цензуру, отметив необходимость правдивых сообщений об украинских ударах по территории России. В частности один из «военкоров» раскритиковал официальные российские телеканалы, которые они не сообщали об ударах БПЛА. А кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, в свою очередь, после ударов беспилотников раскритиковал российскую элиту, которая призывает Кремль заморозить войну в Украине и вести переговоры, чтобы спасти российскую экономику.

Украинская легкая пехота — вероятно, разведывательные подразделения — по состоянию на 30 августа достигла районов восточнее линии российских полевых укреплений возле села Вербово. Геолоцированные кадры, опубликованные 30 августа, зафиксировали присутствие украинской пехоты на северо-западной окраине Вербового. Это свидетельствует, что российский контроль над окрестностями населенного пункта ослаблен. Эти кадры, однако, не указывают на то, что силы ВСУ удерживают контроль над этой территорией, а российские «военкоры» утверждают, что ВСУ еще не прорвали линию обороны вокруг Вербового. В Генштабе Украины сообщали, что украинские силы достигли успеха на направлениях Новоданиловка-Новопокроповка (4−15 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Вербовое (7−18 км к юго-востоку от Орехова). Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ продолжают наступательные операции к югу от Бахмута, а геолоцированные кадры, опубликованные 28 августа, свидетельствуют, что украинские силы несколько продвинулись к югу от Клещиевки (6 км к юго-западу от Бахмута).



Усилия Кремля, направленные на то, чтобы замолчать сообщения о похоронах Евгения Пригожина или ввести в заблуждение относительно деталей события, вероятно, свидетельствуют о том, что Кремль остается обеспокоенным «привлекательностью» фигуры Пригожина в России и среди сил ЧВК Вагнера даже после его смерти. Два действующих российских чиновника сообщили The Moscow Times, что Администрация президента России и Федеральная служба безопасности (ФСБ) намеренно засекретили похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превращать его в «мученика». Эти чиновники отметили, что первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко, офицеры нескольких разведывательных ведомств и сотрудники ФСБ встречались специально для того, чтобы разработать план, который сделал бы невозможным любые общественные протесты или проявления возмущения, и намеренно ввел бы общественность в заблуждение относительно места захоронения Пригожина. Российские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина — вероятно, также согласно указаниям Кремля относительно «освещения» похорон. ISW также продолжает наблюдать, как некоторые российские Telegram-каналы безосновательно спекулируют предположениями о том, что Пригожин якобы выжил в катастрофе, что также может быть информационной операцией по переполнению российского информационного пространства ложными сообщениями и отвлечению внимания от похорон Пригожина.