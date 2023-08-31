Появились первые спутниковые снимки аэродрома Пскова после атаки украинских беспилотников — фото 31 августа, 00:37 Были повреждены по меньшей мере два самолета типа Ил-76. (Фото:Схеми/Telegram)

Проект Схемы опубликовал спутниковые снимки аэродрома Пскова после атаки украинских беспилотников в ночь с 29 на 30 августа.

Снимки компании Planet Labs Схемы публикуют в Telegram.

На фото видно, что были повреждены по меньшей мере два самолета типа Ил-76.

Сообщается, что возле одного из самолетов можно заметить два красных автомобиля, которые могли привлечь для тушения пожара.

Видео дня

Фото: Схеми/Telegram

«На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего, дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет минимум 2−3 месяца», ― объяснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии СМИ.

Фото: Схеми/Telegram

Фото: Схеми/Telegram

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.