«Умные» окна, конспирация и пересадки. Пригожин годами скрывал свои перелеты — WSJ 31 августа, 01:07 Евгений Пригожин в Африке за несколько дней до смерти (Фото:скриншот видео / Осторожно, новости / Telegram)

Хозяин так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин за несколько лет до крушения своего самолета скрывал свои перемещения, пересаживался с одного борта на другой и использовал маскировку во время перелетов, опасаясь в том числе санкций и арестов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты изучили данные о полетах сервиса Flightradar24 с 2020 года, поговорили с бывшими офицерами ВКС России, экс-боевиками Вагнера, чиновниками из стран Африки и Ближнего Востока и людьми, знакомыми с привычками Пригожина.



Видео дня

В статье сказано, что самолеты, которыми пользовался Пригожин, регулярно отключали транспондеры, экипажи пересматривали списки пассажиров непосредственно перед взлетом, а во время полета диспетчеры могли объявить о внезапном изменении пункта назначения. На борту Embraer Legacy 600, который разбился 23 августа, было оборудование для обнаружения слежки и умные окна с электротонировкой.

Инфографика: NV

Как пишет WSJ, Пригожин и его команда за несколько лет до крушения его самолета приняли меры, чтобы скрывать планы его полетов. Embraer Legacy 600 несколько раз менял регистрацию и юрисдикцию после того, как в 2018 году его купила компания с Сейшельских островов, связанная с Пригожиным.

Пригожин во время полетов в Африку мог менять по два или три самолета, сказано в материале, а перед приземлением расспрашивал экипаж, насколько тесно наземный персонал будет взаимодействовать с бортом.

WSJ рассказывает, что хозяин «вагнеровцев» часто проводил встречи в маскировке или в своем самолете на взлетно-посадочной полосе на случай, если ему придется быстро покинуть страну из-за угрозы ареста. В октябре 2022 года во время встречи с генералом Халифой Хафтаром в Ливии Пригожин был одет в военную форму, носил темные очки и густую накладную бороду.

После провального мятежа «вагнеровцев» в июне Пригожин еще больше усилил меры безопасности, в частности, больше не вылетал с военных взлетно-посадочных полос в России и перестал использовать правительственные самолеты. В последний «тур по Африке» он вылетел из тихого коммерческого аэропорта в 20 км к юго-востоку от Москвы, внеся себя в список пассажиров незадолго до взлета.

Как сказано в статье, самолет Embraer Legacy 600 начал привлекать внимание российских журналистов и Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, и в сентябре 2019 года борт внесли в санкционный список вместе с номинальным «владельцем» на Сейшельских островах.

Вскоре Пригожин переоформил его на петербургскую фирму Транс Логистик. В июне 2021 года этот самолет использовался для перевозки лидеров ЦАР из Санкт-Петербурга, куда они летали на экономический форум. США попросили союзников в Африке обеспечить соблюдение санкций, и правительство Нигера запретило самолетам Пригожина входить в свое воздушное пространство.

Этот же самолет хозяин «вагнеровцев» использовал после попытки переворота для перелетов между Беларусью, Москвой и Санкт-Петербургом. Перед последней поездкой в Африку 23 августа Пригожин летал на Embraer Legacy 600 из Москвы в Санкт-Петербург.

По данным Flightradar24, во время крушения самолет Пригожина быстро падал с высоты в 8,5 км, прежде чем транспондер отключился.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.



Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.