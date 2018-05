Цукерберг извинился перед ЕС за утечку данных в Facebook

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг извинился перед депутатами Европейского парламента за масштабную утечку данных 87 млн пользователей соцсети, в том числе 2,7 млн в ЕС.

Как передает Reuters, об этом он заявил во вторник, 22 мая, во время дачи показаний в Европарламенте.

В своей вступительной речи Цукерберг признал, что его команда недостаточно сделала для того, чтобы предотвратить использование созданных инструментов в ущерб пользователям.

"Будь то фейковые новости, иностранное вмешательство в выборы или разработчики, злоупотребляющие информацией пользователей, мы недостаточно широко рассматривали наши обязанности. Это была ошибка, и я очень сожалею о ней", - сказал глава Facebook.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 87 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Европейцев интересует, использовались эти данные во время президентских выборов в США в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, чтобы повлиять на выбор граждан.

