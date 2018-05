Глава Европарламента анонсировал "большое выступление" Цукерберга

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг уже во вторник, 22 февраля, ответит на вопросы европейских чиновников о масштабной утечке данных, заявил руководитель Европейского парламента Антонио Таяни.

Он отметил, что Цукерберг согласился на новую просьбу - транслировать его ответы. По словам Таяни, это хорошие новости для граждан ЕС.

"Я лично обсудил с президентом Facebook господином Цукербергом возможность прямой трансляции заседания с его участием. Рад сообщить, что он согласился на это новое прошение. Отличные новости для граждан ЕС. Я благодарю его за уважение, проявленное к ЕП", - написал он.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30