Глава Европарламента анонсировал "большое выступление" Цукерберга

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг уже во вторник, 22 февраля, ответит на вопросы европейских чиновников о масштабной утечке данных, заявил руководитель Европейского парламента Антонио Таяни.

Он отметил, что Цукерберг согласился на новую просьбу - транслировать его ответы. По словам Таяни, это хорошие новости для граждан ЕС.

"Я лично обсудил с президентом Facebook господином Цукербергом возможность прямой трансляции заседания с его участием. Рад сообщить, что он согласился на это новое прошение. Отличные новости для граждан ЕС. Я благодарю его за уважение, проявленное к ЕП", - написал он.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30 - Antonio Tajani (@EP_President) 21 мая 2018 г.

В ЕС ожидают раскрытия информации о том, как посторонними лицами использовались данные пользователей Facebook, которые были получены с помощью несанкционированного доступа. Европейцев интересует, использовались эти данные во время президентских выборов в США в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, чтобы повлиять на выбор граждан.

Ранее Марк Цукерберг отказался ехать в Великобританию для дачи показаний об утечке конфиденциальных данных.

Вокруг социальной сети Facebook разгорелся грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и извинился перед пользователями за утечку личных данных.