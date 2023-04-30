Мы все должны волноваться из-за войны в Украине — Трюдо 30 апреля, 01:12 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что война в Украине и российская агрессия должны волновать весь мир, ведь может стать примером для других диктаторов.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Во всем мире авторитарные государства, имеющие несколько большую армию, чем их соседи, смотрят на тот маленький клочок земли через реку, где люди разговаривают на их языке, или где несколько сотен лет назад провели линию на карте, и по их мнению, не в на том месте, они думают: Почему бы нам не перерисовать эту карту?.. Мы все должны об этом волноваться", - заявил Трюдо.

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Он считает, что война завершится переговорами, но когда их проводить будет решать Украина.

"Мы знаем, что это не закончится военным путем. Это закончится определенным политическим решением. Но Украина должна быть в позиции решать, когда это произойдет, что она готова принять, а за что готова продолжать борьбу. И мы должны быть рядом с ними", – заявил премьер-министр.

29 апреля Джастин Трюдо обсудил с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен дальнейшую поддержку Украины.

«В прошлом месяце во время ее визита в Канаду мы с президентом фон дер Ляен обсудили поддержку Украины и украинцев. Вчера мы продолжили этот разговор и наши взгляды все еще совпадают. Мы будем и дальше обеспечивать украинцам всю необходимую им поддержку», — заявил Трюдо.

