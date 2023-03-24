Байден и Трюдо пообещали поддерживать Украину, «чего бы это ни стоило» 24 марта, 23:49 Джо Байден и Джастин Трюдо в Оттаве 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу, 24 марта, пообещали продолжать поддержку Украины и договорились углубить сотрудничество. Об этом сообщает CNN.

Выступая перед парламентом в Оттаве вместе с главой Белого дома, Трюдо заявил, что Украина может рассчитывать на США и Канаду как на партнеров.



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«Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада и впредь будет твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило. Вместе мы — партнеры, на которых Украина — и мир — могут рассчитывать», — сказал он.

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Премьер напомнил, что Канада поставляет Украине артиллерию, боеприпасы, бронетехнику и танки, с 2015 года обучает украинских военнослужащих и вводит санкции против кремлевского режима.

Байден в своей речи подчеркнул, что российский диктатор Путин не достиг своих целей в Украине, а «любовь украинского народа к своей стране победит».

«Давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать ярко горящий факел свободы и поддерживать украинский народ», — добавил он.

Президент США также сказал, что России не удалось разрушить единство НАТО, и пообещал, что США и Канада «будут защищать каждый сантиметр территории» Альянса.

Как пишет CBC, во время своего почти 40-минутного выступления Байден заявил, что отношения США и Канады крепки, как никогда, и что вместе они могут справиться с изменениями климата, экономическими проблемами и противостоять авторитарным режимам.