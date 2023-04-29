«Взгляды совпадают». Трюдо и фон дер Ляйен обсудили дальнейшую поддержку Украины 29 апреля, 02:38 Джастин Трюдо и Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Lars Hagberg)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую поддержку Украины.



“В прошлом месяце во время ее визита в Канаду мы с президентом фон дер Ляйен обсудили поддержку Украины и украинцев. Вчера мы продолжили этот разговор и наши взгляды все еще совпадают. Мы будем и дальше обеспечивать украинцам всю необходимую им поддержку”, - заявил Трюдо.

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25 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине очередного макрофинансового транша в размере 1,5 млрд евро.