Трюдо заявил, что не сомневается в победе Украины
Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Shannon VanRaes)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не сомневается в победе Украины в войне против России.
Об этом сообщает Укринформ.
"Я не сомневаюсь и полностью уверен, что Украина победит", - заявил Трюдо.
Он подчеркнул, что Канада будет продолжать поддержку Украины.
"Мы и дальше будем оказывать военную, экономическую, гуманитарную, торговую и коммерческую поддержку, будем заниматься зерном и будем работать с друзьями над развитием успешного будущего для себя и всех тех, кто разделяет наши ценности", - заявил Трюдо.