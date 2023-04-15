Трюдо заявил, что не сомневается в победе Украины

15 апреля, 05:38
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Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Shannon VanRaes)

Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Shannon VanRaes)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не сомневается в победе Украины в войне против России.

Об этом сообщает Укринформ.

"Я не сомневаюсь и полностью уверен, что Украина победит", - заявил Трюдо.

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Он подчеркнул, что Канада будет продолжать поддержку Украины.

"Мы и дальше будем оказывать военную, экономическую, гуманитарную, торговую и коммерческую поддержку, будем заниматься зерном и будем работать с друзьями над развитием успешного будущего для себя и всех тех, кто разделяет наши ценности", - заявил Трюдо.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Канада Война в Украине Джастин Трюдо Война России против Украины

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