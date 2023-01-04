Трюдо заверил Зеленского в непреклонности поддержки Канады

4 января, 05:31
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Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил украинского президента Владимира Зеленского в непреклонности поддержки Украины.

"Наша поддержка Украины и украинцев остается непоколебимой. Я ясно дал это понять президенту Украины Зеленскому сегодня, когда мы разговаривали по телефону, и я сказал ему, что мы позаботимся о том, чтобы у них было все, что им нужно на зиму, и столько, сколько потребуется", - заявил Трюдо.

Видео дня

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1610415617705934848
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В середине декабря Швейцария, Канада, Чехия и Германия приняли решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

https://www.youtube.com/watch?v=qjjNPMLz7bU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Канада Война в Украине Владимир Зеленский Джастин Трюдо Война России против Украины

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