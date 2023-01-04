Трюдо заверил Зеленского в непреклонности поддержки Канады 4 января, 05:31 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил украинского президента Владимира Зеленского в непреклонности поддержки Украины.

"Наша поддержка Украины и украинцев остается непоколебимой. Я ясно дал это понять президенту Украины Зеленскому сегодня, когда мы разговаривали по телефону, и я сказал ему, что мы позаботимся о том, чтобы у них было все, что им нужно на зиму, и столько, сколько потребуется", - заявил Трюдо.



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В середине декабря Швейцария, Канада, Чехия и Германия приняли решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России.