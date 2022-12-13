Друзья не бросают в беде. Швейцария, Канада, Чехия и Германия решили предоставить Украине финансовую помощь для прохождения зимы 13 декабря, 16:41 Снег в Киеве, 7 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Швейцария, Канада, Чехия и Германия приняли решение о выделении дополнительной финансовой помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна выделит Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи.

«Мы нужны Украине. После Лугано и Берлина Франция берет на себя реконструкцию Украины», — говорится в сообщении.

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Кассис отметил, что Швейцария инвестирует 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи «для встречи с зимой». Также он добавил, что его страна будет инвестировать в восстановление энергетических объектов, школ и медицинских учреждений в следующем году.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство хочет предоставить Украине еще 50 миллионов евро зимней помощи, сообщает Der Spiegel. Она уточнила, что за эти деньги будут закуплены генераторы, трансформаторы и кабели. Также федеральное правительство ведет переговоры с Deutsche Bahn по поводу доставки локомотивов в Украину.

Канада предоставит Украине 115 миллионов долларов для восстановления поврежденной инфраструктуры, заявила вице-премьер-министра Христя Фриланд, сообщает Reuters. Деньги поступят из тарифных поступлений, которые Канада взимала с России и Беларуси в начале года.

Также премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна выделит Украине финансовую помощь и оборудование на сумму 8,5 миллионов евро для прохождения зимы, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава чешского правительства подчеркнул, что Европа должна ориентироваться на три направления: военную, финансовую и гуманитарную помощь.

13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он приложит все усилия для поддержки Украины и чтобы помочь стране «пережить эту зиму».