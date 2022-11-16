Канада будет обучать украинских военных в Британии минимум до конца 2023 года — Трюдо 16 ноября, 16:42 Военнослужащий Канады (Фото:Canadian Army / Twitter)

Канада продлит срок обучения украинских военных в Британии. Эта миссия будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2023 года включительно.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита G20 на Бали, сообщает CBC.

Он напомнил, что миссия по обучению украинских военнослужащих продолжается с 2015 года.

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«Миссия по подготовке украинских солдат в Британии в рамках тренировочной миссии Unifier (Объединитель), которая продолжается с 2015 года, будет продолжена еще до конца 2023 года», — сказал Трюдо.

11 октября министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что правительство Канады намерено отправить в Польшу 40 военных инженеров для подготовки специалистов для Вооруженных сил Украины.