В Канаде за сутки раскупили облигации в поддержку Украины на сумму в полмиллиарда долларов 1 декабря, 01:28 Канада продолжает поддерживать Украину (Фото:Ady_Dayman/Twitter)

В Канаде в сутки раскупили облигации на сумму в 500 миллионов долларов, которые пойдут в поддержку Украины.

Облигации были выпущены 29 ноября. Большинство инвесторов — канадцы, а почти 10% облигаций приобрели физические лица.

«Вчера правительство Канады успешно завершило выпуск пятилетних облигаций Суверенитет Украины в объеме 500 млн дол. Вырученные средства помогут правительству Украины продолжить оказывать важные услуги украинцам этой зимой, выплачивая пенсии, закупая горючее и восстанавливая энергетическую инфраструктуру», — сообщили в Минфине Канады.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду и лично премьер-министра Джастина Трюдо.

«Благодарю наших канадских друзей и лично господина Джастина Трюдо и госпожу Христю Фриланд за это проявление канадского лидерства. Лидерство, которое демонстрирует и другим партнерам, что может быть эффективным именно сейчас для поддержки Украины», — заявил Зеленский.

