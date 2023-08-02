После 18 лет вместе. Джастин Трюдо разводится с женой 2 августа, 22:16 Джастин Трюдо и Софи Грегуар (Фото:REUTERS/Карло Аллегри)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о разводе со своей женой Софи Грегуар-Трюдо, с которой они были в браке с 2005 года.

Об этом в среду, 2 августа, Трюдо сообщил в Instagram.



Он отметил, что «после многих содержательных и непростых разговоров с женой они приняли решение разойтись».



«Как всегда, мы остаемся дружной семьей, которая глубоко любит и уважает друг друга и все, что мы создали и будем продолжать создавать», — подчеркнул Трюдо.



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Также премьер-министр Канады попросил уважать их частную жизнь ради благополучия детей.



Офис премьер-министра Канады отметил, что супруги продолжат периодически участвовать в совместных мероприятиях.



Последний раз супруги выезжали за границу в Лондон на торжественную церемонию коронации короля Чарльза III в мае, а также в марте принимали президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден в Оттаве с официальным визитом.



Джастин Трюдо и Софи Грегуар поженились в Монреале в мае 2005 года, еще до начала активной политической карьеры будущего премьера. Они воспитывают троих детей: сыновей Ксавьера и Адриена, и дочь Эллу-Грейс.

10 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что расходится с мужем, бывшим спортсменом и предпринимателем Маркусом Райкконеном, с которым они были вместе 19 лет.