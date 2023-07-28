С начала войны Украина получила от Канады более $3,5 млрд финансовой помощи 28 июля, 02:16 Лариса Галадза-Кронин (Фото:mof.gov.ua)

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от Канады более $3,5 млрд помощи. В частности за 2023 год — $1,75 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.



«С начала полномасштабной войны Украина получила от Канады более 3,5 млрд долларов США бюджетной поддержки. В частности, в 2022 году более 1,4 млрд долларов США было получено через Административный счет МВФ, учитывая около 367 млн долларов США, которые правительство Канады привлекло от выпуска пятилетних Облигаций суверенитета Украины, и льготный кредит в размере 393 млн долларов США», — говорится в сообщении.

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В этом году Украина получила 1,75 млрд долларов США льготных средств — также через механизм Административного счета МВФ.

Как отмечают в Минфине, о поддержке со стороны Канады украинской экономики и дальнейших планах сотрудничества в вопросах восстановления шла речь во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой-Кронин.

Во время этой встречи министр отметил, что сейчас макрофинансовая ситуация в Украине стабильна благодаря эффективной финансовой политике правительства Украины и ритмичным поступлениям международной финансовой поддержки.

Марченко также поблагодарил правительство Канады за многостороннюю поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны и лично госпожу посла за плодотворное сотрудничество во время ее работы в Украине.