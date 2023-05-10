Экс-премьер Финляндии объявила, что расходится с мужем после 19 лет отношений 10 мая, 22:13 Санна Марин и Маркус Райкконен (Фото:Instagram Sanna Marin)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин расходится с ее мужем, бывшим спортсменом и предпринимателем Маркусом Райкконеном, с которым они были вместе 19 лет.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Санна и Маркус начали встречаться, когда им было по 18 лет, и воспитывают пятилетнюю дочь Эмму Амалию Марин. Они поженились в августе 2020 года.

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Премьер-министр заявила, что они остаются в хороших отношениях и будут любящими родителями для своего ребенка. Она подчеркнула, что они по-прежнему лучшие друзья и будут проводить время вместе.

«Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет отношений и за нашу любимую дочь. Мы по-прежнему лучшие друзья, близкие друг другу и любящие родители. В дальнейшем мы по-прежнему будем проводить время вместе, как семья», — написала она.

Санна также попросила уважать их конфиденциальность и заявила, что они больше не будут комментировать это решение.

Фото: Скриншот сторис Санна Марин в Instagram

37-летняя Санна Марин возглавила правительство Финляндии в 2019 году. На тот момент она стала самым молодым (34 года) премьером в мире.

6 апреля она подала заявление об отставке правительства, поскольку ее партия заняла четвертое место на выборах.

Ее работа в правительстве Финляндии запомнится не только тем, что при ее каденции Финляндия стала 31-м членом НАТО, а также ее непреклонной приверженности Украине.

Финляндия начала посылать Украине оружие и защитное снаряжение уже 27 февраля 2022 года, через три дня после полномасштабного вторжения. Кроме того, Санна Марин дважды за год посетила Украину, охваченную войной.