В Канаде показали, как обучают украинских бойцов тактической медицине
Медицинские инструкторы Вооруженных сил Канады, командированные в рамках миссии UNIFIER, присоединились к своим коллегам из ВС Польши (Фото:twitter.com/CAFwithUkraine)
Вооруженные силы Канады показали, как обучают украинских защитников навыкам тактической медицины совместно с польскими военнослужащими.
Соответствующие фото разместила канадская тренировочная миссия UNIFIER.
«Обучение по тактической медицине спасает жизни на поле боя. Медицинские инструкторы Вооруженных сил Канады, командированные в рамках миссии UNIFIER, присоединились к своим коллегам из ВС Польши, чтобы провести обучение тактической медицины для военных Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.