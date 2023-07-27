В Канаде показали, как обучают украинских бойцов тактической медицине

27 июля, 05:47
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Медицинские инструкторы Вооруженных сил Канады, командированные в рамках миссии UNIFIER, присоединились к своим коллегам из ВС Польши (Фото:twitter.com/CAFwithUkraine)

Медицинские инструкторы Вооруженных сил Канады, командированные в рамках миссии UNIFIER, присоединились к своим коллегам из ВС Польши (Фото:twitter.com/CAFwithUkraine)

Вооруженные силы Канады показали, как обучают украинских защитников навыкам тактической медицины совместно с польскими военнослужащими.

Соответствующие фото разместила канадская тренировочная миссия UNIFIER.

«Обучение по тактической медицине спасает жизни на поле боя. Медицинские инструкторы Вооруженных сил Канады, командированные в рамках миссии UNIFIER, присоединились к своим коллегам из ВС Польши, чтобы провести обучение тактической медицины для военных Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/CAFwithUkraine/status/1684194609033883651
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Канада Украина-Канада

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