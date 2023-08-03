Трамп заявил, что ему грозит 561 год заключения

3 августа, 01:51
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Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всем обвинениям в данный момент ему грозит 561 год в тюрьме.

Об этом сообщает The Hill.

«Учитывая то, что коррумпированное Министерство юстиции Кривого Джо в очередной раз незаконно выдвинуло настоящее обвинение, отчеты свидетельствуют о том, что теперь мне может грозить 561 год заключения из-за охоты на ведьм левых сил», — заявил Трамп.

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Издание отмечает, что в США редко дают максимальные сроки заключения по всем пунктам обвинения. Также возможно отбывать несколько сроков параллельно.

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Сейчас Дональд Трамп является фигурантом трех уголовных дел: о фальсификации бизнес-отчетности, незаконном хранении секретных документов и призывов к фальсификации выборов во время штурма Капитолия.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Дональд Трамп Пожизненное заключение

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