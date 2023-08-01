Трамп уверенно опережает своих соперников по праймериз, несмотря на судебные разбирательства — опрос 1 августа, 11:02 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Lindsay DeDario)

Экс-президент США Дональд Трамп уверенно опережает своего оппонента по праймериз Рона Десантиса, несмотря на судебные разбирательства.

Об этом свидетельствует опрос Times/Siena, пишет The New York Times.

Трамп получает 54% голосов, а его главный оппонент по праймериз республиканцев Десантис — 17%.

Остальные потенциальные участники предвыборной гонки от Республиканской партии, в том числе бывший вице-президент Майк Пенс и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, получают по 3% голосов и меньше.

Издание пишет, что федеральные обвинения, выдвинутые против Трампа, судя по всему, не принесут ему много голосов на выборах 2024 года, даже если они вообще будут. В то же время число республиканцев, считающих, что он совершил серьезные федеральные преступления, растет.

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Трамп продолжает удерживать свои позиции в гипотетическом предвыборном противостоянии, несмотря на то, что 17% избирателей, предпочитающих его президенту Джо Байдену, считают, что он совершил серьезные федеральные преступления или что он угрожал демократии своими действиями после выборов 2020 года.

13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда Майами, где ему предъявили обвинение по делу о хранении секретных документов.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, и по меньшей мере дважды показывал секретные документы другим людям.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс США планировал утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Сторонники Дональда Трампа в тот день ворвались в здание Конгресса и заседание было на время отложено.

Незадолго до, во время или сразу после штурма умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.