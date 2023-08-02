Трампу грозит 20 лет тюрьмы. В чем суть новых обвинений — пояснение ВВС 2 августа, 15:20 Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год (Фото:Getty Images)

Экс-президенту США Дональду Трампу во вторник, 1 августа, выдвинули официальное обвинение в преступлении против Соединенных Штатов и граждан страны — в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года. При этом, напоминает ВВС, политик остается одним из главных претендентов на победу в выборах главы государства, которые пройдут осенью 2024-го.



Трампу наказали з’явитися в суді у Вашингтоні у четвер, 3 серпня.

Безпартійний спецпрокурор Джек Сміт, який контролював розслідування подій 6 січня 2021 року, висунув проти Трампа звинувачення за чотирма пунктами:

змова з метою обману Сполучених Штатів

змова з метою перешкоджання офіційним процедурам

перешкоджання та спроба перешкоджання офіційним процедурам

змова з порушення прав громадян.



Це третє й найсерйозніше з кримінальних обвинувачень, висунутих проти Трампа, який поки що має намір знову балотуватися в президенти наступного року. Він досі має значну підтримку виборців.

За двома з цих обвинувачень закон передбачає до 20 років ув’язнення.

У тексті обвинувачення, переданому Великому журі в суді Вашингтона, йдеться, що Дональд Трамп мав твердий намір залишитися при владі після виборів 2020 року і «поширював брехню», заявляючи, що він їх виграв.

«Ці заяви були хибними, і обвинувачений знав, що вони хибні», — йдеться в документі.

Джек Сміт — безпартійний висококваліфікований юрист, якого адміністрація Джо Байдена спеціально призначила курувати розслідування штурму Капітолія, щоб уникнути звинувачень у партійній упередженості / Фото: AFP

Команда Трампа, яку він зібрав для передвиборчої кампанії, у своїй заяві назвала обвинувачення черговою спробою втручання у президентські вибори 2024 року.

Соратники Трампа заявляють, що ця кримінальна справа проти нього є «полюванням на відьом» і нагадує про нацистську Німеччину.

Сам Трамп за кілька хвилин до офіційного оголошення про нове обвинувачення написав у власній соцмережі Truth: «Я чув, божевільний Джек Сміт, щоб втрутитися у президентські вибори 2024 року, висуває чергове фальшиве обвинувачення на адресу вашого улюбленого Президента, мене».

Джек Сміт у короткому виступі перед журналістами після подання обвинувачення до Великого журі Вашингтона сказав, що штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня 2021 року був спровокований «брехнею обвинуваченого, мета якого полягала у підриві основ функціонування влади в Сполучених Штатах».

Джек Сміт пообіцяв, що прагнутиме, аби суд у цій справі пройшов швидко, а завершив свою заяву нагадуванням, що Дональд Трамп має вважатись невинним, доки в суді не доведуть протилежне.

За останніми опитуваннями у США, підтримка Трампа та Байдена на майбутніх виборах майже однакова — близько 43%.