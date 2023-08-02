Трампу выдвинули обвинения в деле о штурме Капитолия 2 августа, 03:10 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Федеральное большое жюри присяжных выдвинуло бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения в деле о штурме Капитолия.



Об этом сообщает CNN.

Расследование ведет специальный прокурор Джек Смит, который исследует попытку Дональда Трампа и его союзников отменить выборы 2020 года.

Трампу выдвинули обвинения по четырем статьям:

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в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов;

в сговоре с целью предотвращения официальной процедуры;

в препятствовании или попытке препятствования официальной процедуре;

в сговоре с нарушением прав граждан.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс США планировал утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Сторонники Дональда Трампа в тот день ворвались в здание Конгресса и заседание было на время отложено.

Незадолго до, во время или сразу после штурма умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.