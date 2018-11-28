Трамп заявил, что еще не обсуждал помилование Манафорта

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще никогда не обсуждал в администрации президента вопрос о помиловании бывшего главы своего избирательного штаба Пола Манафорта.
В то же время, президент не готов окончательно отказаться от идеи помилования, передает The New York Post.
"Этот вопрос еще никогда не обсуждался, но я б не отметал идею о помиловании. Почему я должен окончательно отказаться от этого?", - заявил Трамп.
Ранее специальный прокурор по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США Роберт Мюллер заявил, что бывший председатель избирательной кампании Дональда Трампа и советник Виктора Януковича Пол Манафорт солгал ФБР.
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Напомним, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, который должен был состояться в Округе Колумбия.
Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.
По данным американских СМИ, в соглашении Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.
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