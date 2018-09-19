Politico: Сделка Манафорта со следствием уменьшает его шансы на помилование

В сделке американского политтехнолога Пола Манафорта со специальным прокурором США Робертом Мюллером содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования, сообщает Politico.

В частности, в сделке говорится, что прокуроры могут требовать передачи пяти определенных домов, или апартаментов, трех банковских счетов и полиса страхования жизни безотлагательно, или в будущем "независимо от уголовного приговора".

В другой части соглашения отмечается что, если признание вины Манафортом, или приговоры против него станут недействительными по каким-либо причинам, прокуроры вправе немедленно вынести против него обвинения в других преступлениях, которые он, возможно, совершил ранее, или в которых признался во время переговоров о сделке со следствием.

Некоторые юристы выступили с критикой таких положений, потому что они могут ограничить права президента.

Впрочем, другие адвокаты назвали подобные положения привычными для других подобных дел, которые вело Министерство юстиции США.

"Они всегда выдвигают чрезвычайные, или очень жесткие требования", - сказал профессор права университета Огайо Да Берман в комментарии изданию.

По мнению юристов, если Трамп захочет помиловать Манафорта, он может это сделать, но, чтобы помилование сработало, оно должно содержать очень широкие формулировки, и включать не только уже предъявленые обвинения, но и возможные будущие обвинения.

Профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц убежден, что основным предохранителем против президентского помилования, в соглашении Манафорта со следствием тот факт, что Манафорт признался во многих преступлениях на уровне отдельных штатов. Эти обвинения могут быть выдвинуты против него, если он будет помилован за совершение федеральных преступлений.

Ранее бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, включая сговор против Соединенных Штатов и сговор в целью препятствовать правосудию.

Обвинения связаны с его работой на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его политической силой Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов занимала первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.