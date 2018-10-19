Суд снял часть обвинений с Манфорта

Прокуратура США приняла решение согласиться с предложением судьи частично снять обвинения с бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа и советника Виктора Януковича Пола Манафорта.

Прокуратура согласилась снять десять обвинений в "попытке мошенничества", решение по которым не смогли принять в августе 2018 года присяжные, передает Reuters.

Судья также отказался ждать, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Мюллером, который ведет расследование о вмешательстве РФ в американские выборы президента в 2016 году.

"Я не слышал от властей сообщений о том, сколько может длиться сотрудничество с Манафортом. Я не готов ждать бесконечно", - заявил судья.

Отмечается, что Манафорт прибыл на заседание в инвалидной коляске с перевязанной правой ногой.

Напомним, что в августе этого года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, которое должно было состояться в Округе Колумбия.

Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным американских СМИ, в сделке Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.